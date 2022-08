Keerzijde van hoogbouw-explosie in Eindhoven: Most Wanted-boeven zaten ondergedoken in ‘spookwoningen’

Met een explosie vliegt de deur open van het penthouse in Eindhoven. Terwijl een arrestatieteam naar binnen stormt, gaat door de ontstane rook het brandalarm af. Boven het dakterras zweven ondertussen drones van de politie. Het is eerste pinksterdag 2021, een uur of zes in de ochtend, als heel het complex aan de Lichtstraat in Eindhoven getuige is van het machtsvertoon van de politie.