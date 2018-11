‘Kei fijne film’ moet Eindhovenaar doen glimmen

In het filmpje spelen Eindhovenaren die het afgelopen jaar prominent in het nieuws waren de hoofdrollen. Een filmpje met ook de nodige zelfspot zoals de ambtenaar die de hele dag niets anders doet dan vergunningen afkeuren. De productie was in handen van twee Eindhovense filmmakers. Merlijn Passier en Bart van Sinten van de Cutjongens. De twee kregen van stadsmarketingorganisatie en opdrachtgever Eindhoven 365 de vrije hand. Passier: ,,Eigenlijk was er maar een restrictie: Johan Vlemmix mocht er niet in.”

Successen

Het filmpje laat Eindhoven bij nacht zien. Beelden die passen bij de sfeervolle periode in aanloop naar de feestdagen. Passier: ,,We hebben de Dutch Design Week en Glow gehad en met deze film overbruggen we de tijd richting kerst en de jaarwisseling.” Een mooi moment ook om terug te kijken op de successen volgens de filmmaker. Gastrollen zijn er bijvoorbeeld voor Luuk de Jong die met PSV kampioen werd, Celine van Duijn die Europees kampioen schoonspringen werd en Björn van der Doelen die namens Bavaria campagne voerde voor vrije dagen met carnaval.

De rode draad van het verhaal is dat de gemeente Eindhoven de stad op de kaart wil zetten als dé plek tijdens de feestdagen. John Jorritsma speelt zichzelf als burgemeester die een ambtenaar (acteur Steye van Dam) opdracht geeft om met een plan te komen. Een burgemeester met aardige acteerprestaties vindt Passier. ,,Vooral qua improvisatie deed hij het echt goed en hij was ook niet bang om zichzelf een beetje op de hak te nemen.”

Roeptoeteren

Volgens Passier is dat ook de grote kracht van het filmpje. ,,Het mag wel ruiken naar stadsmarketing maar het moet er niet naar stinken. We wilden vooral niet roeptoeteren over hoe goed we wel niet zijn maar de successen komen wel zijdelings voorbij. Allemaal overgoten met een mierzoet sausje van sentiment dat past bij de feestdagen.”