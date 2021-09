Keihard rondjes rennen voor KiKa; De Boschuil haalt ruim 16.000 euro op, ‘want ooit moet kanker stoppen’

De leerlingen hebben zich donderdag verzameld op het schoolplein bij de uitreiking en de toespraak van directeur Thijs van Moorsel. Na wat tromgeroffel overhandigt een trotse Izaam Yaqoob (11) de cheque aan Arno ter Burg uit Waalre, de vertegenwoordiger voor Kika. Zelf heeft Izaam veertien rondjes gelopen, meer kon hij niet halen. Maar zijn boodschap is duidelijk: ,,Kanker moet weg.’’

Quote Zoveel geld wordt niet vaak opgehaald Arno ter Burg

Van Moorsel vraagt aan Ter Burg wat er nu door hem heen gaat. ,,Dit bedrag staat zeker in de top 3. Zoveel geld wordt niet vaak opgehaald’’, aldus een blije Ter Burg.

Basisschool De Boschuil in de wijk Blixembosch zet zich om de twee jaar zich in voor een goed doel. Dit keer voor de stichting KiKa, Kinderen Kankervrij, met een sponsorloop die de kinderen op maandag 20 september hebben gelopen. ,,Alle kinderen hebben hun best gedaan en een waanzinnig bedrag opgehaald. Het is een doel dat veel kinderen aanspreekt, maar ook de ouders en sponsoren. Misschien is het daarom zo’n succes geworden’’, zegt leerkracht Ingrid de Graaff van de werkgroep goede doelen.

Veel kinderen kennen iemand met kanker

Ter Burg is een week voor de sponsorloop op school geweest om een praatje te houden voor de leerlingen over het doel. Hij voelde de betrokkenheid. ,,Er werden veel vragen gesteld. Veel kinderen kennen wel iemand met kanker. Het onderwerp is echt gaan leven’’, vertelt Ter Burg.

Ter Burg is zelf net terug uit Berlijn waar hij de marathon heeft gelopen voor Kika. Het is zijn vierde marathon die hij loopt voor de stichting. Hij zou één keer meelopen in New York met een vriend, maar het werden er dus meer. Ter Burg heeft gelukkig geen directe ervaring met kinderkanker. Hij vindt het een mooi doel om te steunen en tegelijkertijd is hij sportief bezig. ,,Het gaat iedere keer weer kriebelen. Het voelt goed om dit voor een ander te doen.” In Berlijn hebben zij met 38 man 255.000 euro opgehaald.

Quote De regering doet al haar best, maar ooit moet kanker stoppen Margarita (11)

Het geld van De Boschuil wordt onder andere gebruikt voor onderzoek en gaat naar het nieuwe Prinses Máxima Centrum Utrecht, het grootste onderzoeks- en zorgcentrum in Europa voor kinderen met kanker. ,,Nu al geneest 83 procent van de kinderen. Er is veel en meer geld nodig om de 100 procent te halen’’, zegt Ter Burg.

En daar is Margarita (11) het helemaal mee eens. Ze had niet verwacht dat er zoveel geld opgehaald zou worden, maar het is nog niet voldoende. ,,Er moet meer gedaan worden voor kanker. De regering doet al haar best, maar ooit moet kanker stoppen.’’