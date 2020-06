Keiharde clash rond LPF in gemeenteraad Eindhoven

Supporters­ver­e­ni­ging PSV geïrri­teerd om li­ve-wedstrij­den op zondag­avond: ‘Gênante knieval richting commercie’

17 juni Supportersvereniging PSV is niet te spreken over het feit dat vanaf komend seizoen elke zondagavond een duel in de eredivisie om 20.00 op zondagavond wordt afgewerkt. Dat gebeurt ook als er weer publiek wordt toegelaten en dat steekt de fanclub. De competitieduels worden zoveel mogelijk uitgesmeerd over het weekend, zodat FOX Sports veel kan uitzenden.