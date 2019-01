Kempische Bedrijven zetten hun deuren open in Hapert

Een goed idee vond Marian Jansen (53): ,,Ik wil lichter werk. Dat is nodig, want ik moet nog veertien, vijftien jaar door. Ik heb nooit gesolliciteerd, maar nu ben ik toch uit aan het kijken naar ander werk", vertelt de Hapertse in de volle kantine van ‘Fittinq', een e-commercebedrijf in decoratieve verlichting op het Kempisch Bedrijvenpark in Hapert.

Laagdrempelig

Ze heeft Maria Loomans, medewerker klantenservice van Fittinq, gevonden voor een praatje: ,,Dit is laagdrempelig, informeel. Ik heb niet meteen een gesprek met de personeelsmanager", licht ze toe. Ze heeft een lijstje gemaakt van bedrijven die ze wil bezoeken. ,,Soms is het binnen en buiten, maar hier ga ik zeker verder kijken. De eerste indruk is goed.”

Een eindje verder staat de bedrijfshal van Squall. Het bedrijf maakt glazen halffabricaten voor de glasvezel - en waterzuiveringsindustrie. Onder de vele bezoekers ook Sarina van Biezen (22) uit Luijksgestel en Candy Salden (25) uit Eindhoven. Ze hebben een opvallende overeenkomst. Beiden komen uit het kappersvak en vonden ander werk bij Squall: ,,Kapster, daar was ik klaar mee. Er was ook weinig werk in", zegt Sarina van Biezen.

Ze kwam in juni via TempoTeam binnen en ze was meteen enthousiast: ,,Het is hard werken, maar ook gezellig.” Haar nieuwe werkgever zorgt voor een interne opleiding. Binnenkort krijgt de ex-kapster een cursus glaslassen. Squall heeft 45 werknemers en groeit nog door. Een nieuwe hal is in aanbouw. Operationeel directeur Johan Swinkels: ,,We zijn doorlopend op zoek naar nieuwe mensen, maar ik huil nog niet."

Miezerregen



In de andere hoek van het KBP staan de vrachtwagens van Van der Heijden Transport te glimmen in de miezerregen. Binnen, in een hoekje van het kolossale magazijn, staat directeur Gert-Jan van der Heijden. Hij investeert graag in nieuwe mensen, maar niet zonder meer: ,,Een vrachtwagendiploma kost al gauw 7000 euro. Dan wil ik wel weten of het een serieuze kandidaat is.", geeft hij aan. ,,Het is geen baan van acht tot vijf. Je weet bij ons wel wanneer je vertrekt, maar je weet niet wanneer je thuis bent.”

Van der Heijden is blij met het initiatief van Werken in de Kempen. Maar hij relativeert ook: ,,Ik bereik meer kandidaten via Facebook, dan door een advertentie.”