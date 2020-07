Kennedylaan Eindhoven nog twee weken dicht. Overlast valt vooralsnog mee

Automobilisten zoeken zich een weg via diverse omleidingen -richting stad, maar ook naar Nuenen en Helmond en zijn daardoor heel wat langer onderweg dan gebruikelijk. Vanaf de A50 ter hoogte van knooppunt Ekkersrijt wordt het verkeer onder meer omgeleid over de Randweg Eindhoven -voor de langere afstanden-, maar ook lokaal via het bedrijventerrein, de Huizingalaan en de Eindhovense rondweg richting Berenkuil. Met name in de ochtend- en avondspits zorgt dat hier en daar voor wat extra verkeersdrukte, ondanks dat de zomervakantie weer is begonnen en ook het verkeersaanbod nog altijd wat lager ligt vanwege het thuiswerken.