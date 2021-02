Kennedylaan in tunnel? Eindhoven gaat voorzichtig kijken naar het idee

‘Ruiming is een traumati­sche ervaring’; vijf vragen en antwoorden over de vogelgriep

22 februari EINDHOVEN - Vogelgriep blijft kippenboeren in Nederland teisteren. Afgelopen weekend werden een besmette pluimveehouderij in Sint-Oedenrode en twee bedrijven in de buurt geruimd. Vijf vragen en antwoorden over het virus, dat steeds vaker de kop opsteekt.