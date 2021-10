Kentucky Fried Chicken opent restaurant in Winkelcentrum Woensel, tweede vestiging fastfoodketen in Eindhoven

Grijze piet in Eindhoven al voor zijn debuut vervangen door roetveeg­piet

25 oktober EINDHOVEN - Niet bruin, niet zwart en ook niet de grijze piet die vorig jaar zijn entree had moeten maken. De Eindhovense piet verschijnt vanaf dit jaar alleen nog in de roetveegvariant. Een jarenlange discussie over het uiterlijk van het hulpje van Sinterklaas is beslecht in het voordeel van de tegenstanders van Zwarte Piet.