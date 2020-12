Kerk de Brug zoekt match tussen gastgezin en alleenstaande; ‘We willen mensen helpen die eenzaam zijn’

Al in november ontstonden de ideeën, ingegeven door corona, vertelt Maarten van Gestel van kerk De Brug in Eindhoven. ,,Normaal gesproken hebben we een kerstavond met een dienst waar meer dan honderd mensen komen, en waarvoor we ook mensen uit de buurt uitnodigen. Er zijn heel veel mensen die maar één of twee keer per jaar naar de kerk gaan en dan is kerstavond een van die keren. Maar we hadden al in november door dat het moeilijker zou worden.”

Dat er mensen eenzaam zijn zonder familie hier ziet Van Gestel ook op zijn werk bij ASML, dat een grote ‘international community’ heeft. ,,Veel mensen hebben geen familie hier, kunnen niet vliegen. Minister de Jonge zei het zo mooi: zorg goed voor elkaar. We willen die oproep serieus nemen en mensen helpen die eenzaam zijn of graag anderen willen ontmoeten, bijvoorbeeld omdat ze hun eigen familie niet kunnen zien tijdens de kerstdagen.”

Relatiebemiddeling

Quote Tja we zijn een kerk, en het is kerstavond. Dus wij zullen via Zoom even verbinding met elkaar zoeken Maarten van Gestel, Kerk de Brug Resultaat is dat er een kerstdiner wordt georganiseerd voor deze mensen op verschillende plaatsen in Eindhoven. Het heeft iets weg van een relatiebemiddeling: gezinnen die best een of twee onbekende gasten aan tafel willen op kerstavond, kunnen zich inschrijven via een formulier op de site van de kerk. En tegelijk kunnen mensen zich inschrijven die graag bij iemand aanschuiven. ,,Je kunt van alles aangeven, zoals dat je vegetarisch bent, of alleen Engels spreekt. Wij proberen dan die koppeling te maken.”

Van Gestel richtte zo'n zeven jaar geleden de kerk De Brug op in Eindhoven. Deze jonge geloofsgemeenschap is gericht op ‘buitenkerkelijke mensen', legt hij uit. ,,Mensen die om een of andere reden de gang naar de keek niet (meer) maken.” De diensten zijn om de week in de aula van het Stedelijk College in Eindhoven. ,,De boodschap is voor iedereen heel toegankelijk, ook als je voor het eerst komt .We zijn christelijk, ons doel is om mensen met elkaar te verbinden. Muziek is een belangrijk onderdeel tijdens de dienst. Het is net allemaal wat hipper”. Niet gek dus dat de Brug vooral een wat jonger publiek trekt.

Aanmeldingen

Het ziet er naar uit dat de kerstavond voor zeker zeven mensen gaat lukken, want dit aantal heeft zich alvast aangemeld. ,,Ik heb nu meer gezinnen dan aanmeldingen", zegt Van Gestel. Maar hij verwacht dat er nog wel meer bij komen. De gezinnen die zich hebben aangemeld om een gast te ontvangen komen niet alleen uit Eindhoven, maar ook uit Best, Veldhoven, Geldrop en Nuenen.

Uiteraard is de kerk er ook eventjes bij op zo'n avond ,,Tja we zijn een kerk, en het is kerstavond. Dus wij zullen via Zoom even verbinding met elkaar zoeken op alle plekjes. Dan zal ik een korte kerstboodschap van een paar minuten geven. Zodat we toch even bij elkaar zijn. En daarna gaan we lekker eten.”

Volledig scherm Zo zal de kerstdienst van kerk De Brug in Eindhoven er dit jaar niet uitzien.