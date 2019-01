Kerken blijven zich inzetten voor kerkasiel Armeens gezin, ook vanuit Best

Onderzoek naar keurmerk ‘goede’ kamerver­huur­der in Eindhoven

19:21 EINDHOVEN - Het keurmerk voor ‘goede’ kamerverhuurders is nog niet van de baan. De gemeente Eindhoven onderzoekt of het mogelijk is zo'n predicaat in te voeren, gezien de ‘haken en ogen’ die er aan zitten.