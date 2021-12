Kerkgangers hadden geen idee over felle strijd om Lambertuskerk: 'We hoorden over de rechtszaak toen het in de krant stond’

LEZERSBRIEVEN Lezersbrie­ven | Uitslag Jos versus Björn 8-3 | Björn toont nuance en empathie | Niet iedereen deelt in groeiende wel­vaart

EINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die vrijdag 3 december in de krant verschenen.

3 december