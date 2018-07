Kermis op het Trudoplein is begonnen

De stoelen van 'Shake your body' zijn nog leeg, ondanks dat de exploitant de versterker op tien heeft gezet. 'Wij zijn nu binnen, we zingen en we springen helemaal los, met jou en je vriendinnen', schalt het in hoog tempo over het Trudoplein. Het wachten is op de wat oudere jeugd die zich laat vastgespen om snel de hoogte in te gaan. Nu, woensdagmiddag om half vijf, zijn het moeders, die hun kleuters trakteren op een rondje draaimolen. De kermis in Strijp is al om één uur geopend door de Minions. ,,Dat trok wel wat publiek, maar daarna is het even ingezakt", zegt Peter Regter. Toch ziet hij al vijf van zijn pakweg twintig autoscooters tegen elkaar botsen.

Gangmakers

Regter is een van de gangmakers van de Strijpse kermis, waar hij al achttien jaar neerstrijkt. Samen met zijn collega's had hij de gemeente gevraagd of het een week eerder mocht dan voorgaande jaren. ,,We zagen de oudere jeugd 's avonds naar Park Hilaria vertrekken. Ik ben dus benieuwd of het vanavond drukkers is dan voorheen." Hij weet goed in te spelen op de Strijpse kermisgangers. Een ritje in een van zijn autootjes kost 1,50 euro, maar voor een tientje heb je al dertien penningen. ,,Veel ouders kopen er honderd voor 50 euro. Dan zijn ze voor de hele week klaar."

Harde Kern

Regter is blij met de vaste harde kern van exploitanten. ,,We staan hier dicht op elkaar en dat zou anders tot irritatie kunnen leiden. Hij roemt ook de samenwerking van de kasteleins van De Vlierhof en Het Wapen van Strijp. Van vrijdag staat er vier dagen lang een podium op de voor het verkeer afgesloten straat, voor de extra grote terrassen. Het sluit volgens hem perfect aan op de twaalf kermisattracties. Bij Het Wapen zijn ze ook al klaar voor de topdagen die er aan komen. Rebecca Maes staat er voor het elfde jaar achter de bar. Ze weet dus wat haar te wachten staat. ,,Donderdagmiddag delen we stoepkrijt uit aan de kinderen, die zich op straat kunnen uitleven. Van vijf tot zeven is er dan een prikkelarme kermis, voor mensen die harde muziek en felle lichtspots niet kunnen verdragen. Van vrijdag tot en met maandag hebben we zangers, dj's en natuurlijk Roze Maandag, met de traditionele travestietenshow. Dit jaar zelfs met iemand die aan Utopia heeft meegedaan." Het zal hard werken zijn voor haar. Maar ook de andere dagen is ze niet meer te verleiden tot een ritje in de botsauto's. ,,Ja, ik ging vroeger in Den Bosch wel naar de kermis. Mijn favoriet was de Hully Gully, maar die is er niet meer."

Daar vergist ze zich in, blijkt als we weer buiten staan. Alleen heet de installatie waar je je op bewegende trappen en rollende vloeren moet zien voort te bewegen nu Adventure Island. Bij de botsauto's is het nu wat drukker. Kane van Boven (14) heeft net een ritje gemaakt. ,,Liever hier dan op het grotere Park Hilaria", meent hij. ,,Hier heb je meer ruimte zodat je niet meteen bovenop iemand zit." Hij verwacht de komende acht dagen 150 euro naar de kermis te brengen, zegt hij met droge ogen. En later hetzelfde bedrag naar Kennedylaan. Maar daar zit ook een biertje bij", geeft hij toe.