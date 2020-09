Kermis Trudoplein anders dan anders: ‘Zo is het ook goed, we mogen niet klagen’

EINDHOVEN - De Strijpsestraat is niet afgezet en de terrassen zitten voor de verandering niet overvol. Tóch is het tot en met woensdag kermis op het Trudoplein.

De regen komt met bakken uit de lucht. Vorig jaar was dat wel anders, toen het bijkans veertig graden was. Niet uit te houden. Maar dat het zo hard regent, daar hoopte kermisexploitant Dani Vale allerminst op. ,,Toch ben ik allang blij we weer mogen. Het is voor mij pas de vijfde kermis dit jaar.” De jongste zoon van ‘kermisman’ Frank Vale staat, na vorig jaar, voor de tweede keer met grijpmachines op het Trudoplein.

Om de haverklap staan een stel schreeuwende kinderen aan het loket van de 22-jarige Vale. Geld wisselen, dat vooral. Een enkele keer verzamelt een kwajongen de moed om te vragen over hij een knuffel wil verleggen. ‘Nee’, is het resolute antwoord van de inwoner van Bergen op Zoom dan. Gierend en brullend rennen de kinderen terug naar een spelautomaat, om niet veel later met een knuffel huiswaarts te gaan. ,,In Eindhoven spelen de mensen door totdat ze iets winnen. De kasten met gelicenseerde spullen zijn in trek, waar knuffels van Pikachu of Disney gegrepen kunnen worden.”

Klappertje

Marijn van Helmondt (29) greep bijna mis. ,,Normaal is het begin augustus kermis. Ik dacht dat het afgelast was, maar afgelopen week las ik dat het dus toch doorging. Gezellig, je komt veel bekenden tegen.” Hij verblijft deze week op de Kempervennen in Westerhoven. Van Helmondt groeide op in Strijp, maar betrok negen jaar geleden een woning in Utrecht. ,,De liefde achterna, hè.” Naast hem staat zijn vrouw en kind, die hij af en toe een klappertje toestopt. Pats!

Het was allerminst zeker of de kermis op het Trudoplein door zou gaan. Zoals gebruikelijk zorgt Peter Regter, exploitant botsauto’s Star Cars, daar voor. Ook ditmaal. ,,Ik kon alsnog een vergunning bij de gemeente regelen. Er staan twee attracties minder dan gebruikelijk, om meer ruimte te creëren”, vertelt de Ossenaar.

Eigen verantwoordelijkheid

Het creëren van die ruimte is in deze tijden van vitaal belang. Daarom schitteren de rondzwaaiende Polyp en vliegtuigmolen in afwezigheid. Daarnaast is de kermis, gesitueerd op de parkeerplaats voor de Sint-Trudokerk, als het ware afgesloten met hekken. Ontsmettingsmiddel is er in overvloed. ,,We pakken het coronaproof aan, maar de mensen moeten wél hun eigen verantwoordelijkheid nemen.”

Bertie van Dongen, eigenaresse van café Het Wapen van Strijp, zorgt normaliter met buurman De Vlierhof voor de live entertainment op straat. Deze keer niet. De mensen drinken binnen wel een pilsje, omringd door plexiglas schermen. ,,Zo is het ook goed, we mogen niet klagen”, besluit ze.

