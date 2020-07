Kermisbazen laaiend op Eindhoven na afblazen Park Hilaria, demonstratie hangt in de lucht

Corpora­ties in Eindhoven willen nu echt woningen gaan verduurza­men

18:21 EINDHOVEN - De woningcorporaties in Eindhoven willen komend jaar echt gaan werken aan de verduurzaming van hun woningen. ,,We hebben lang genoeg nagedacht, nu moeten we ook iets gaan doen", zegt directeur/bestuurder Ingrid de Boer van Woonbedrijf.