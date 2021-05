Kermisbonden hekelen vroegtijdig schrappen kermissen in Zuidoost-Brabant: ‘Nee zeggen is het makkelijkst’

Voormalig PSV'er Jetro Willems vertrekt transfer­vrij bij Eintracht Frankfurt

24 mei Linksback Jetro Willems vertrekt per 1 juli transfervrij bij Eintracht Frankfurt. De voormalig PSV'er werd in 2017 door de Eindhovenaren van de hand gedaan en heeft zijn contract in Duitsland uitgediend. Tussendoor werd hij nog verhuurd aan Newcastle United, waar hij in januari 2020 ernstig geblesseerd raakte.