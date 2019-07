Kermisdorp Park Hilaria naar sportpark Eindhoven Noord

Verzeke­raar wil helpen bij zoeken hulp ouderen

22 juli EINDHOVEN/NUENEN - Huisartsen die veel tijd kwijt zijn met zoeken naar een plaats in een verpleeghuis of regelen van thuiszorg voor oudere patiënten, kunnen een beroep doen zorgverzekeraars voor bemiddeling. Dat zeggen de zorgverzekeraars CZ en VGZ in reactie op een klacht van Nuenense huisartsen.