Kerstboomverbranding sterft zachte dood

Agenten ontdekken gevaarlij­ke ‘vuur­werk-werkplaats’ midden in een woonwijk in Eindhoven

18:00 EINDHOVEN - Agenten deden donderdagochtend een opmerkelijke vondst in een schuur bij een woning aan de Otterstok in Eindhoven: in de schuur vonden ze een werkplaats waar mogelijk met vuurwerk is geknoeid. Er werden lege vuurwerkhulzen gevonden. Er zijn twee mensen aangehouden.