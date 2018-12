Kerstgevoel ontbreekt op Feelgood markt in Eindhoven

EINDHOVEN - Terwijl buiten de eerste sneeuw van het jaar in rap tempo weer verdwijnt, druppelen de gezinnen zondagmiddag het Klokgebouw binnen voor een heuse kersteditie van de populaire Feelgood Market. Het is druk als altijd, maar de echte kerstsfeer laat nog even op zich wachten.

De maandelijkse Feelgood Market is deze zondag omgedoopt tot kerstmarkt. Althans, dat is het idee. In werkelijkheid staan er enkele kraampjes met wat zelfgemaakte kerstspulletjes. En dat terwijl de Feelgood Market juist uitblinkt in duurzame, handgemaakte producten.

Uit de hand gelopen hobby

Sommige creatievelingen hebben duidelijk hun best gedaan om aan te sluiten bij het kerstthema, zoals het duo achter de kraam bij de ingang. Trots presenteert de eigenaresse haar ‘uit de hand gelopen hobby’, zoals ze het zelf noemt. Haar zelfgemaakte houten kerstboompjes, engelen en kerstballen trekken veel bekijks. Verspreid over de rest van de markt kom je her en der nog wat kerst tegen. Een deel van de circa honderd kraampjes is aangekleed met kerstverlichting.

Warm geheel

Een imker verkoopt kerstboomkaarsen van bijenwas. Daar tegenover biedt een massagetent ‘decemberstresskorting’, om bezoekers een rustmomentje te geven rond de hectiek van de feestdagen. Soms loop je nog een verdwaald kerstmannetje of -boompje tegen het lijf. Voor de rest is het vooral het gebruikelijke aanbod van ‘alternatieve’ producten, aangevuld met yoga- en meditatiehoekjes, foodtrucks en livemuziek.