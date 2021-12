Kerstkringloop tegen kanker: voor vierde jaar pop-up, nu in WoensXL

EINDHOVEN - Kerstballen voor twee kwartjes, een stal met beelden voor een paar euro, kersthuisjes en -verlichting in alle soorten en maten... Eigenlijk kun je het zo gek niet verzinnen of ze hebben het bij de pop-up kerstkringloop die tot aan Kerstmis in winkelcentrum WoensXL open is.

En dat allemaal voor het goede doel. Dit jaar gaat de complete opbrengst naar Alpe d’HuZes/KWF, inloophuis De Eik en Wensambulance Brabant.

Het begon in 2011 toen vier individuele deelnemers aan de Alpe d’HuZes bij thuiskomst concludeerden dat meer mensen zoiets eens zouden moeten meemaken. ,,Een jaar later waren we met 25 man sterk’’, vertelt kartrekker Walter Hoeijmans van Team Lekker Belangrijk. ,, En dat groeide elk jaar alleen maar door. Allemaal mensen die direct of indirect met kanker te maken hadden gehad.’’

Quote Op een gegeven moment hadden we niet meer genoeg bloemisten die tijd hadden om alle workshops geven Walter Hoeijmans, Team Lekker Belangrijk

Het team begon met kerstworkshops waaraan de deelname ook alleen maar toenam. ,,Zo sterk dat we op een gegeven moment niet meer genoeg bloemisten hadden die tijd hadden om alle workshops geven’’, vervolgt Hoeijmans. ,,In die jaren verkochten we ook al wat kleine dingen, wat decoraties, een sfeerlichtje, dat soort zaken. Daarom hebben we toen de workshops juist door het succes niet meer goed haalbaar werden, besloten ons voortaan puur te richten op de verkoop van kerstspullen. Dit jaar doen we dat voor het vierde jaar.’’

Constante klantenstroom

De kerstkringloop is begin vorige maand opengegaan, in een sfeervol ingericht winkelpand waar vijftig vrijwilligers in ploegen in touw zijn om de constante klantenstroom aan kerstspullen te helpen. Ze sorteren en selecteren, zijn aan het werk in de werkplaats of bevoorraden en stylen de koopwaren voor de winkel met zorg op kleur en soort in het voormalige pand van Zeeman.

Quote Veel mensen kennen ons inmiddels en komen elk jaar naar ons toe Mariëlle Leermakers, Team Lekker Belangrijk

Voorzitter Mariëlle Leermakers van Team Lekker Belangrijk is er een jaar of vijf geleden ‘ingerold’. Ze werkt vier dagen per week in een ziekenhuis, maar is deze weken in haar vrije tijd in de winkel om de boel te regelen en te coördineren. Zij zegt: ,,Fantastisch om hier met zo’n fantastische groep mensen aan het werk te zijn voor dit doel. En om andere mensen er enthousiast voor te maken. Want het werkt. Veel mensen kennen ons inmiddels en komen elk jaar naar ons toe. Om spullen te brengen of om juist hier hun kerstdecoraties te kopen. Om ons te steunen of met het weinige geld dat ze hebben ook hun huis gezellig te kunnen maken voor de kerst.’’

Bizar

Styliste Rony Hoeijmans tenslotte: ,,Het is echt bizar hoe snel de spullen hier soms de winkel uitvliegen. Afgelopen zaterdag hadden we hier nog een heel ‘kerstbomenbos’, daar zijn er nu nog maar een paar van over. Maar nu Sinterklaas het land uit is, gaan de mensen zo langzaamaan hun zolders op en komen ze hun overtollige spullen dan vaak bij ons afgeven.’’