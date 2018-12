Kerstkringloopwinkel tegen kanker groot succes

EINDHOVEN - Studenten vonden er inmiddels een kerstboom, onderwijzers kozen kerstverlichting en mensen met een kleine beurs kochten er een complete kerststal. De tijdelijke kerstkringloopwinkel aan de Leenderweg in Eindhoven kan een succes genoemd worden. Tot 24 december zamelt de winkel gebruikte kerstspullen in voor goede doelen die zich inzetten voor de strijd tegen kanker.

Walther Hoeijmans en Lodewijk Kaanders zijn erg blij met de aandacht die hun initiatief krijgt. ,,Na het bericht in deze krant van 17 november kregen we meer spullen aangeboden en werd het lekker druk in de winkel.’’

Hoeijmans en Kaanders zetten zich samen met Team Lekker Belangrijk in om zo veel mogelijk geld in te zamelen voor onder andere het KWF. ,,Soms komen er kreten van geluk van achter uit de winkel omdat er prachtige spullen ingeleverd zijn. Hier maken we kopers heel blij mee’’, zegt Hoeijmans.

Maar er zijn ook hartverscheurende momenten. Kaanders: ,,Pas haalde een van ons een kerstboom op bij een oudere man. Het was duidelijk dat hij gehuild had. ‘Neem maar mee, want hier hoeft het niet meer...’, zei hij. Het was duidelijk dat deze man net weduwnaar was geworden. Dat kwam keihard binnen. Hopelijk gaat hij op onze uitnodiging in om hier op de koffie te komen.’’ De mensen achter Team Lekker Belangrijk hadden nooit kunnen denken dat hun initiatief uit zou groeien tot deze jaarlijkse winkel. Ze fietsen ieder jaar de Alpe d’HuZes, de bekende sponsortocht voor kankerbestrijding. Hoeijmans licht toe: ,,Als je eenmaal boven op de Alpe d’Huez in het Palais dus Sports bent geweest, dan ben je verkocht. Bij het voorlezen van de teksten en wensen die mensen daar hebben opgeschreven komt alles samen. Dankbaarheid voor de genezing van kanker, de pijn van het verlies van een kind of een dierbare aan deze ziekte en de gepassioneerde steun die vrijwilligers geven.’’

Voor beide heren staat vast dat het ondersteunen van kankeronderzoek ook om geld draait. Maar de essentie van het inzamelen van geld gaat vooral om iets dat belangrijker is. ,,Wat is er mooier dan andere mensen te helpen zodat ze beter door een zeer moeilijke tijd heen komen. Ze voelen zich gedragen door de steun. De verbinding en hartelijkheid die wij met dit vrijwilligerswerk ervaren is goud waard voor ons.’’