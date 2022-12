Kerstmannenloop Blixembosch: warming-up voor de kerstdagen

Dresscode: kerstman of kerstvrouw outfit! Verplicht tijdens de Kerstmannenloop van loopgroep Blixemsnel in Blixembosch. Tientallen lopers verzamelen op de Ouverture voor de warming-up

‘Ho Ho Ho’, niet alleen de spiertjes krijgen een warming-up voordat de Kerstmannenloop van start gaat maandagavond. De stembanden worden ook meegenomen, want toeschouwers en voorbijgangers krijgen feestelijke wensen toegeroepen: ‘Ho, Ho, Ho and a merry Christmas’ of zelfs een liedje toegezongen.

Op de Ouverture springen rond de zestig kerstmannen en vrouwen van links naar rechts, van voor naar achteren onder leiding van trainer Marco van Hannen. Al rondjes rennend, op de muziek ‘Its Christmas time’ bereiden ze zich voor op een rondje door de wijk. Nog een paar ski-oefeningen en het startsein kan gegeven worden.

Quote De mensen staan wel achter de ramen, maar zijn moeilijk naar buiten te krijgen Vincent Vloemans, loopgroep Blixemsnel

Niet te koud

,,Het is prima weer om te lopen vandaag. Fijn dat het droog is en niet te koud. Alhoewel die kerstpakken hartstikke warm zijn”, zegt Vincent Vloemans, trainer en oprichter van loopgroep Blixemsnel. ,,We hopen op veel aanmoediging onderweg. Het staat ieder jaar aangekondigd in het wijkblad, maar het mag iets meer De mensen staan wel achter de ramen, maar zijn moeilijk naar buiten te krijgen.”

De eerste fans staan al op het plein. De zusjes Laurien (9) en Daniek (6) staan als verrassing hun papa Roelof op te wachten. ,,We moeten eigenlijk al in bed liggen”, zegt Laurien. Als de groep vertrokken is, gaan ze gauw naar huis, want papa loopt ook nog door de straat. Daniek: ,,Als ik wakker kan blijven, ga ik kijken.”

Traditie sinds 2010

De Kerstmannenloop is een traditie sinds 2010. Beginners en gevorderden lopers van Blixemsnel in de wijk Blixembosch komen als kerstman en kerstvrouw verkleed voor een rondje van acht kilometer. Vloemans: ,,We maken er een gezellige en leuke loop van. Het is geen wedstrijd, maar voor de fun.”

Halverwege de route staat de stand met de eerste liters glühwein klaar. Kerstvrouw Kimberly Beenen loopt voor de eerste keer mee. ,,Ik vind het ontzettend leuk, maar ook best wel spannend. Sinds de Eindhovense marathon loop ik in de startersgroep. Hopelijk kan ik na de eerste glühwein nog een paar kilometer lopen”, zegt ze lachend.

De diehards maken de acht vol. Wie het voor gezien houdt na vier kilometer kan op z’n gemak terug naar de Ouverture. In wijkcentrum Blixems staat daar voor iedereen de volgende ronde glühwein klaar. Als kerst er dan op zit voor alle kerstmannen en vrouwen kunnen ze zich voorbereiden op de eerste loop van het jaar op 1 januari mét nieuwjaarsduik.