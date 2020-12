Kerstpakket anno 2020: fleecedekens en borrelplanken in plaats van trolleys en reiskoffers

In Europa debuterend PSV Vrouwen kan niet stunten en gaat met 1-4 onderuit tegen FC Barcelona

9 december ,,Op papier is Barcelona twee maten groter dan PSV”, zei Rick de Rooij, trainer van de Eindhovense voetbalsters, in zijn perspraatje daags voor de wedstrijd. In de praktijk op PSV Campus de Herdgang bleek dat een stunt er geen moment in zat. PSV verloor de historische debuutwedstrijd in de Champions League met 1-4.