Kerstpakket oppikken in de X-Mas Drive Thru in Eindhoven

EINDHOVEN - Als directeur of manager in deze coronatijden je personeel toch een kerstpakket geven, met een opbeurend woordje erbij? Dat kan vanaf half december in de X-mas Drive Thru, in de voormalige Kampeermarkt aan de Lodewijkstraat in Eindhoven.

De naam zegt het al: je rijdt er met je auto in, wordt voorzien van een hapje en een drankje, krijgt een koptelefoontje voor een muziekje en het praatje van de directeur die verderop staat. Terwijl je voorzichtig doorrijdt, legt een medewerker het kerstpakket in je auto. Zo heeft Lei Willems van evenementenbureau ByLei het bedacht op verzoek van een zorginstelling uit de regio. Die wil er zijn 2000 medewerkers en 1300 vrijwilligers een hart mee onder de riem steken in deze zware coronatijden. Maar een naam mag nog niet genoemd worden, want de medewerkers weten nog van niks.

Volledig scherm Het drive in-afscheid van directeur Guido Dierick van NXP, georganiseerd door ByLei vormde het voorbeeld voor de X-Mas Drive Thru die gehouden wordt in de voormalige Kampeermarkt aan de Lodewijkstraat in Eindhoven. © Rene Manders/DCI Media

Willems kreeg de opdracht voor de X-mas Drive Thru toen hij voor chipmaker NXP het afscheid had georganiseerd voor directeur Guido Dierick. Daarbij reden de medewerkers op uitnodiging door een feestelijk versierde parkeergarage waar ze werden toegesproken door de scheidende ceo. Dat leek de zorginstelling ook wel iets, ,,want het kerstpakket kan niet bij de traditionele kerstmarkt of -borrel uitgereikt worden vanwege corona. En online bestellen heeft weinig kerstsfeer", aldus Willems. Hij is weer voorzichtig begonnen met zijn bedrijf nadat dat in september omviel als gevolg van het wegvallen van alle werk in deze coronatijden.

Volledig scherm X-Mas Drive Thru van ByLei in de voormalige Kampeermarkt aan de Lodewijkstraat in Eindhoven; een sfeerimpressie. © ByLei

Op zoek naar een locatie voor de kerst-drive inn kwam Willems bij Boudie Hoogedeure van GEVA BV uit. Die zoekt huurders voor de Hurkse Bogen, de op te knappen Kampeermarkt/winkel van Paradigit op de hoek Beemdstraat/Lodewijkstraat. Als er gegadigden zijn voor de bedrijfsruimte kan het pand vervolgens op maat verbouwd worden. ,,We zien in de Drive Thru een goede manier om bedrijven kennis te laten maken met de mogelijkheden van dit pand”, aldus Hoogedeure. ,,En het is natuurlijk mooi om toch de gelegenheid te geven aan bedrijven en instellingen om hun medewerkers toe te spreken, juist in deze moeilijke tijden.”

Volledig scherm Een beeld van het drive in-afscheid dat ByLei organiseerde voor directeur Guido Dierick van NXP in Eindhoven © ByLei

Of het wel kan vanwege de coronamaatregelen? Willems en Hoogedeure vergelijken de X-mas Drive Thru met het afhalen van eten bij een restaurant of bij McDonald's en met de coronateststraten van de GGD. Bezoekers blijven in de auto zitten en het kerstmoment is dus helemaal veilig.