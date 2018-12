Kerstpakketten, het mag wat kosten: ‘150 euro voor een kerstpakket is geen uitzondering’

,,Wij zijn records aan het breken", vertelt Julie Poierrié van Kerstpakketten.nl in Uden. In het bedrijf heerst deze dagen topdrukte in het magazijn, waar honderd medewerkers overuren draaien om 250.000 kerstpakketten klaar te maken voor zo'n 6.000 klanten, voornamelijk in het midden- en kleinbedrijf (mkb). ,,We merken dit jaar een fors verschil ten opzichte van vorig jaar. De gemiddelde prijs voor een pakket ligt dit jaar zo'n 10 euro hoger. Vorig jaar zaten we tussen de 35 en 45 euro, nu is het 40 tot 55 euro. Maar 150 euro voor een kerstpakket is ook geen uitzondering.” Volgens Poierrié omdat werkgevers hun personeel een extra blijk van waardering willen geven in tijden dat de werkloosheid ongekend laag is en ze moeite hebben om personeel te vinden.

Volledig scherm In het magazijn van Kerstpakketten.nl in Uden maken zo'n honderd medewerkers overuren om alle 250.000 kerstpakketten op tijd ingepakt en verstuurd te krijgen. © Van Assendelft / Jeroen Appels

Meest populaire pakket? Poierrié: ,,De tropische pakketten, die een zomers gevoel geven, maar ook de pakketten met een boodschap zijn heel populair. Daarin zitten standaardcadeaus, maar op de verpakking staan woorden die het goed doen in het bedrijfsleven, zoals succes, visie, teamwork.” Wat echt niet meer kan? ,,Ragout en pasteitjes, dat is echt niet meer van deze tijd. En van die roodwitte zuurstokjes, daar loopt in onze showroom ook iedereen heel hard voorbij.” Duurzame pakketten zijn ook geen hardlopers. ,,De producten die daarin zitten zijn vaak wat duurder. En, we blijven Nederlanders, mensen willen toch liever veel voor weinig. Zo hebben we een pakket van 70 euro met 62 producten. Dat is toch fantastisch om uit te pakken?”

Quote Ragout en pasteitjes, dat is echt niet meer van deze tijd. Julie Poierrié, Kerstpakketten.nl

Boeren

De gewoonte om een kerstpakket te geven stamt uit de 19e eeuw, toen boeren met kerst aan inwonende knechten en dienstmeisjes een mand met eten gaven als ze op tweede kerstdag naar huis gingen. In de mand zaten etenswaren als spek, eieren, brood en worst. Het was een blijk van waardering, zodat gezinnen die het vaak niet breed hadden ook een feestelijke kerst hadden.

In de loop der tijd werd de gewoonte overgenomen door ambachtslieden. Steeds vaker zaten in het pakket ook kleine cadeautjes. Nog later gaven ook andere bedrijven een kerstpakket, net als soldaten die kerst niet thuis konden vieren.

Kerstmarkt

Inmiddels hebben kerstpakketten alle vormen en maten. Van pakketten van tien euro tot een complete barbecueset voor mannen en wellnesspakketten voor vrouwen. De nieuwste trend is de kerstmarkt, een soort kerstborrel met cadeaus. ,,Dat zien we meer en meer, met name bij ziekenhuizen en in de zorg”, zegt Roland van den Biggelaar, eigenaar van kerstpakkettenleveranciers Company of Gifts uit Eindhoven, waar 350 man kerstpakketten aan het inpakken zijn. ,,Op locatie maken we een kerstmarkt, compleet met houten huisjes, waarin allerlei producten liggen. Medewerkers kunnen hier hun eigen producten uitkiezen, met muntjes. Dat doen we pas vanaf duizend man personeel, want het is heel veel werk.”

Tot een jaar of vijf geleden was de voucher ook een populair kerstcadeau. Daarmee is het mogelijk in te loggen op een site en zelf een cadeau uit te kiezen. Maar die zijn steeds minder in trek. Van den Biggelaar: ,,Tien, vijftien jaar geleden was een voucher iets nieuws, maar tegenwoordig bestelt iedereen regelmatig iets bij Zalando of zo. Bovendien vinden heel veel mensen het toch wel heel leuk om met een doos thuis te komen. Het is toch persoonlijker.”

Quote Tien, vijftien jaar geleden was een voucher iets nieuws, maar tegenwoor­dig bestelt iedereen regelmatig iets bij Zalando of zo. Roland van den Biggelaar, Company of Gifts