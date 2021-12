Kerstplein als cadeau voor de buurt

Eindhoven - Zaterdagmiddag werd aan het Frederik Hendrikplein in de buurt de Oude Spoorbaan het Kerstplein geopend. De versieringen werden gemaakt door cliënten van HK1, het cliëntencentrum voor maatschappelijke opvang Neos die gevestigd is in deze wijk. Het is een plek waar dagbesteding plaatsvindt voor iedereen in Eindhoven e.o. die daar behoefte aan heeft.

De kerstactie, als bedankje voor de wijk, wordt ook gesteund door het CKE, het Woonbedrijf en aannemer Van der Meijs. Van der Meijs heeft de hergebruikte materialen geleverd voor het Kerstplein.

Luc Reusken, werkzaam als manager duurzaamheid bij Van der Meijs: „Wij werken samen met Woonbedrijf in deze wijk. We vinden het belangrijk om duurzaam te werken en om dicht bij de mensen in de wijk te staan. Wij zijn onder meer verantwoordelijk voor het onderhoud aan de huizen. Maar in deze huizen wonen mensen. Kijken naar de mensen die er wonen en wat je kunt betekenen voor hen is ook duurzaamheid.”

Volledig scherm In de wijk Oude Spoorbaan hebben bewoners samen met Neos een kerstplein gemaakt. © Juan Vrijdag / DCI Media

Wikke Peters, cultuuraanjager bij het CKE: „We zijn erg betrokken bij de activiteiten die worden uitgevoerd bij HK1. Samen met de cliënten van Neos hebben we dit Kerstplein bedacht. We wilden zorgen voor een verbinding in de wijk. Samen genieten van een ‘suikerzoet kerstplein’.

Maaike, buurtbewoner en ook bezoeker van het HK1, heeft geholpen met het maken van de diverse versieringen die duidelijk het thema snoep hebben. „De saamhorigheid die wij met elkaar in deze wijk hebben die zie je terug in wat je voor je ziet. Samen werken aan een project als dit is niet alleen leuk, maar je kunt je creatieve gevoel erin kwijt.”

Volledig scherm In de wijk Oude Spoorbaan hebben bewoners samen met Neos een kerstplein gemaakt. © Juan Vrijdag / DCI Media

Iemand die zeker kan beamen hoe belangrijk Neos voor hem is, is Chris. Chris: „Bij Neos kom ik nu al vijf jaar. Ik heb een passie voor schilderen en het gebruik van kleur bij een schilderij. Ik kom niet voor niets drie keer in de week op de fiets vanuit Boxtel om hier te zijn.” Op de vraag wat zijn aandeel was bij het maken van het Kerstplein was Chris kort en bondig. ,,Ik heb op de snoepjes paarse stippen geschilderd, dat klinkt niet als veel werk. Maar ik ben wel de hele dag hier geweest, omdat het te gezellig was”, zegt hij met pretoogjes.

Door artiesten zoals een vuurkunstenaar, zangeres en muzikanten werd huis aan huis een ‘Warme Wintergroet’ gebracht. De optocht, verlicht en kleurrijk, deed denken aan een schilderij van Jeroen Bosch. Brabantser dan dat wordt het niet.

Volledig scherm In de wijk Oude Spoorbaan hebben bewoners samen met Neos een kerstplein gemaakt. © Juan Vrijdag / DCI Media

Het Kerstplein met het ‘suikerzoete winterpaleis’ blijft nog even staan, en zeker in deze donkere dagen voor Kerst bied het plein de verbinding waar iedereen behoefte aan heeft. Een mooi initiatief en weer eens wat anders dan een kerstboom - hoewel in de optocht toch wel een kerstman, correctie kerstvrouw meeliep.