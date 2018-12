Kerstvakantie: kinderen leef je uit, ouders rust uit

Wie kinderen heeft, weet hoe het werkt. Zij blij, jij blij. En blije stuitereieren worden het voor wie ’s morgens op tijd naar Valkenswaard rijdt voor het Feest van de onnozele Kinderen. De aanleiding is een trieste geschiedenis want hiermee wordt de moord op de onschuldige jongetjes van Bethlehem herdacht. Zij werden op last van koning Herodes de Grote gedood. Maar vanuit de St Nicolaaskerk in Valkenswaard valt vrijdag 28 december om 10.30 uur een lokale snoepregenbui uit de toren. Graaien maar! Daarna kun je de schaatsen onderbinden want in Valkenswaard is een flinke ijsbaan aangelegd. Ook in veel andere dorpen kun je tot 6 januari terecht op een speciaal voor de kerstvakantie aangelegde ijsbaan. Om er enkelen uit te lichten; in hartje Geldrop, Nuenen, Eindhoven (op de Markt) en in Oirschot. Koek en zopie ontbreken niet en veelal zijn er feestelijke activiteiten.

Fluitketelschuiven

Neem Oirschot. Dat houdt op 3 januari de finale van het kampioenschap Fluitketelschuiven op de ijsbaan op de Markt. De eerste ronde was donderdagavond, waar zo’n honderd inwoners, verdeeld over maar liefst 23 teams, de strijd met elkaar aangingen. Organisator van deze ludieke variant op curling – de fluitketel gevuld met 5 kilo beton moet zo dicht mogelijk bij de rode stip stoppen – is Huub van den Elzen. Hij weet wat ervoor nodig is om mee te doen. Van den Elzen: ,,Het is de bedoeling dat niemand er iets van kan. Je hoeft niet sterk te zijn. Gewoon warme schoenen aan want je staat wel op het ijs. Mensen zijn gezellig een avondje uit. Het gaat om flauwekul, een spelletje en om de punten. We hebben een klassement en op 3 januari is de finale.” Wie er met de fluitketel niets van bakt, kan altijd nog met zijn team de bezemprijs winnen voor de mooist versierde bezem.

Indoor-rolschaatsbaan

Demonstraties en shows zijn er ook. Op vrijdag 28 december komen de Freestyle ice Skaters uit Eindhoven een show weggeven op de Oirschotse Markt en geven ze clinics op de ijsbaan. In Geldrop kun je je op zondag 30 december vergapen aan de kunsten van de leden van kunstschaatsclub Artistic uit Maaseik . Zij verzorgen van 19.00 tot 19.45 een schaatsshow. Maar je kunt ook ‘for oldtime sake’ de rolschaatsen onderbinden in het voormalige V&D pand in Eindhoven. Op livemuziek rondjes rollen op de indoor-rolschaatsbaan van 11.00 tot 18.00 uur.