Kerstverlichting hindert vliegoefening die in Eindhoven begon: ‘Die man had zijn tuin mooi verlicht’

Oefening

De vliegoefening werd gehouden ter voorbereiding op VN vredesmissie Minusma in Mali. ,,In november vertrok het eerste transportvliegtuig richting Mali, in januari lossen wij die af. Boven Mali zouden we ook laag kunnen gaan vliegen, om bijvoorbeeld goederen te droppen. Daarom oefenden we op lage vlieghoogte, tot zo’n 150 meter vanaf de grond”, legt Stout uit.