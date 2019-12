Kerstversiering tuinen: van uitbundig tot over the top

Nee, het is zeker niet de bedoeling om tot een tweede Lichtjesroute uit te groeien. Toch merkt een aantal bewoners van de Rode Kruislaan in het Eindhovense stadsdeel Woensel dat het elk jaar steeds drukker wordt bij hun 'X-Mas Lightshow'. Wat vijf jaar geleden begon als een toen al wel vrij uitbundige kerstversiering bij de familie Rakhorst, is inmiddels uitgegroeid tot een op muziek gesynchroniseerde lichtshow waarvan de voorbereidingen al in juni van start gaan.

Volledig scherm De 'X-Mas Lightshow' aan de Rode Kruislaan in Eindhoven. Vorig jaar kwamen 2800 mensen kijken. © DCI Media

Erik Rakhorst, het brein achter de lichtshow, vindt het 'gewoon heel leuk om met de buren bezig te zijn'. ,,We doen het voor de gezelligheid, wat licht in deze donkere dagen. En het is elke keer weer een uitdaging om iets nieuws te verzinnen."

De lichtshow omvat vier woningen en is tussen 6 en 31 december dagelijks drie keer te zien, telkens om 17.00, 18.00 en 19.00 uur. Vorig jaar trok de versiering zo'n 2800 kijkers. ,,We proberen iedere avond even te tellen."

Klooien

Vast element is in elk geval ook de collectebus voor het goede doel, dit jaar de Stichting Leergeld. Peter den Haan uit Helmond versierde zijn huis en voortuin aan de Harmoniestraat bijna dertig jaar geleden al op behoorlijk uitbundige wijze. ,,Toen viel je daar nog echt mee op, want veel meer dan een enkele verlichte buitenkerstboom had je toen nog niet", weet de 59-jarige Helmonder. ,,Hoe ouder hoe gekker, zeggen ze wel eens. Ik ben gewoon helemaal gek van kerst, blijf het liefst de hele decembermaand thuis. Gewoon wat klooien, een mooi kerstdorp in elkaar zetten." Met een lach: ,,En zorgen dat de kleinkinderen er dan vanaf blijven, dat valt niet altijd mee."

Vijf dagen