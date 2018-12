Kerstviering op Vliegbasis Eindhoven met Strijps Kamerkoor

'Overwin­ning' voor ouders verdronken TU/e-stu­dent (26): 'We hebben het dossier, we geloven niet in een ongeluk’

17:20 BREDA - De ouders van Youri Bicker, de 26-jarige TU/e-student die in 2011 dood werd gevonden in rivier de Mark in Breda, hebben sinds november ‘eindelijk’ vrij toegang tot het onderzoeksdossier over de dood van hun zoon. Daarmee willen ze zelf onderzoek laten doen. Het gerechtshof bevestigt het nieuws. ,,Met de advocaat is afgesproken dat hij dit mag bespreken met zijn cliënten.”