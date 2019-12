Kerstwintercircus hinkt op twee gedachten

EINDHOVEN - Buiten regent het al de hele dag en hangen de loodgrijze wolken zo laag dat je ze bijna kan pakken. Dan maar lekker naar binnen. Rennen van de auto naar de deuren van het Parktheater, dat voor even een en al circus is. Je ruikt al meteen de zoete geur van popcorn. Voor de gelegenheid de enorme woorden 'Bar' en 'Food', om de consumptielijnen in goede banen te leiden.

Spreekstalmeester is -wegens succes- weer Arjan Smit, bekend van Sesamstraat, die de kunst van het presenteren nu wel tot in de vingertoppen beheerst. De negenveertigste keer Kerstwintercircus, heeft het gevaar in zich voorspelbaar te worden. Een geoliede machine, een draaiboek waar geen gaten meer in zitten. Zo loopt ook op deze druilerige middag binnen als op rolletjes en zitten we er allemaal warmpjes bij in het rode pluche in de zaal of de wat hardere zitplaatsen op tribunes in de coulissen.

Oude tijden galmen in woord: circus

Circus. In het woord galmen oude tijden na, waarin ruw en ongepolijst ook thuishoren. Vagebonden, vrijbuiters, avonturiers waren zo een beetje de typeringen voor circusartiesten. En natuurlijk een hele stoet exotische dieren, die vreemde geuren, onheilspellend gesnuif of ronduit angstwekkend gegrom met zich meebrachten. Brandende hoepels, ronddraaiende kolossen en dreunende hoeven. Dat circus bestaat niet meer en de jonge bezoekers van vandaag weten al niet beter dan het circus dat na 2015 -het jaar waarin dieren verboden werden- overbleef met acrobaten en clowns. Het Cirque du Soleil uit Montreal in Canada, veranderde al in de jaren tachtig van de vorige eeuw de koers naar theatraal circus.

Twee van de hoogtepunten van vandaag komen ook uit dat grote land in Noord-Amerika: Hugo Noel en Catwall Acrobats. Noel brengt als enige poëzie en magie binnen met zijn dunne lichtgevende ring die hij op de muziek in het donker rond laat draaien. De Catwall Acrobats brengen met hun vederlichte trampoline-act humor in de acrobatiek. Een optreden dat aan alle kanten plezier uitstraalt, waar het andere vooral om spanning gaat. De beide Canadese acts zijn heerlijke momenten van rust in een rij van artiesten die verder vooral van spektakel in een opgedraaid tempo houden. Een aantal acts lijken te zoeken naar een meer theatrale aanpak, waarin de vorm minder door spanning wordt gedomineerd, maar eerder door schoonheid. Zoals het luchtnummer van het Russische duo Artemievs, dat naast de hoogstaande acrobatische toeren ook een dans lijkt te verbeelden.

Mix met spannend circus