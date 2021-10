Kersverse designers levenslustig van start

Van Nistelrooy ziet spelers vorderin­gen maken bij Jong PSV: ‘Ze staan klaar voor het eerste elftal als het nodig is’

16 oktober Jong PSV pakte vrijdagavond een punt bij Roda JC en dat was niet onverdiend, vond trainer Ruud van Nistelrooy na afloop. Wel was hij ontevreden over de eerste helft van zijn team, dat met 2-2 een remise pakte. ,,We kwamen voor en hebben daarna weinig gevoetbald en niet de dingen gedaan die we afspraken. Na rust ging het beter.”