Kersverse Masters IT gingen wereld over en stralen nu met bul in Parktheater

De kersverse Masters in IT stráálden zaterdagmiddag in het Parktheater. Alle 246 kwamen ze één voor één op het podium, met hun naam en foto groot op het beeldscherm. Ze kregen hun bul, een EIT-shawl én een ferme handdruk van EIT-baas Willem Jonker. Maar het was niet alleen maar vrolijkheid. Vooraf hadden ze van zowel Jan Mengelers, bestuursvoorzitter van de Technische Universiteit Eindhoven als van Jonker forse verantwoordelijkheden toebedeeld gekregen. De eerste riep hen op hun kennis in te zetten voor een duurzame samenleving, de ander vroeg hen bij het kiezen een werkplek bewust te zijn van dat het geld (en dus de macht) nu vooral bij grote spelers als Apple en Google terecht komt.

Internationaal

Het Europese Instituut voor Innovatie en Techniek (EIT Digital) is een samenwerkingsverband van achttien universiteiten met werkgevers en biedt studenten verschillende opleidingen in de IT aan. In twee jaar studeren ze aan twee universiteiten in verschillende landen. De interesse komt uit de hele wereld. 40 procent komt van buiten Europa. De bedoeling is dat ze leren samenwerken ondanks cultuurverschillen. Sterker, die kunnen inspireren. Het kantoor voor de Benelux zit op het High Tech Campus in Eindhoven en was dit jaar aan de beurt om de diploma-uitreiking te organiseren.

Sophie de Haan (24) uit het Zuid-Hollandse Klaaswaal is een van de zestien Nederlandse gediplomeerden. Ze studeerde in Enschede en Stockholm in de richting Human computer interaction and design. Ze heeft nu al een baan bij KLM, maar wil graag een startup beginnen. ,,Veel studenten in andere richtingen zijn al tijdens de studie via LinkedIn benaderd door werkgevers. Ikzelf niet, als designer moet je eerst naam maken met een portfolio." Ze kijkt met plezier terug op de twee jaar EIT. ,,Ik wil graag snel terug naar Stockholm."

Nieuwe generatie games

De 26-jarige Zweed Viktor Gustafsson ging behalve naar Stockholm naar Parijs en ook nog korte tijd naar Hong Kong. ,,Ik had EIT leren kennen via een vriend en kijk nu met plezier terug op een fijne tijd. De combinatie van techniek en innovatie, van theorie en praktijk is me goed bevallen. En de bereidheid om verworven kennis te delen." Voorlopig gaat hij niet in op de verlokkingen van een goedbetaalde baan. Hij wil promotieonderzoek gaan doen naar hoe je met nieuwe ontwikkelingen in foto en video een nieuwe generatie games kunt ontwikkelen.

Hylke Visser sprak als oud-student de kersverse Masters toe. Studeerde in Delft en Helsinki en sloot zich na zijn afstuderen aan bij startup The Things Industries, dat werkt aan een netwerk voor het internet der dingen. Na drie jaar zijn ze al in negentig landen actief. ,,Ik heb veel contact met andere alumni (oud-studenten, red.), dat komt goed van pas in mijn werk."