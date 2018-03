Kettingbotsing met 6 auto's op A2 bij Vught, weg richting Den Bosch weer vrij

Misbruikt door huisarts uit Eindhoven, krassen op de ziel

7:42 EINDHOVEN - 77 is ze. Weduwe, intelligent en maatschappelijk nog altijd zeer actief. Hoewel ze zelf zegt dat ze als kind heel verlegen was, hebben de jaren aan levenservaring haar tot een zelfverzekerde vrouw gemaakt. Maar nu is ze 'danig in de war'. Door de #MeToo-discussie, want die brengt herinneringen naar boven. Aan hoe een Eindhovense huisarts zich in de jaren vijftig aan haar vergreep, maar ook aan hoe andere mannen op verschillende momenten in haar leven misbruik maakten van haar kwetsbaarheid.