Kettingsloten en muren van rolcontainers: alcohol achter slot en grendel

Muziekge­bouw Eindhoven maand dicht, Parkthea­ter en Speelhuis blijven open, Effenaar schrapt optredens

14 oktober EINDHOVEN/HELMOND- Theaters en concertzalen mogen als gevolg van de nieuwe coronamaatregelen nog maar 30 mensen ontvangen per zaal. Het Muziekgebouw in Eindhoven gaat hierdoor een maand op slot. Parktheater in Eindhoven en Speelhuis in Helmond willen desondanks openblijven. De Effenaar blijft alleen open voor concertserie The Sessions.