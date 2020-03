Keukenbrand Genderhof Eindhoven snel onder controle

Celsius­plein Woen­sel-West al dit jaar gesloopt

9:25 EINDHOVEN - Woningcorporatie Trudo begint vervroegd met de sloop van het Celsiusplein omdat alle bewoners die terugkeren inmiddels elders in Woensel-West een plekje hebben gevonden. Deze week kregen alle bewoners een brief dat hun huur in de zomer wordt opgezegd.