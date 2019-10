Keukenbrand in Groene Toren middenin het centrum van Eindhoven snel geblust

Indringen­de, fijne en slimme verhalen op Graduation ‘19

15:50 Als het inderdaad klopt dat de net-afgegestuurden van Design Academy Eindhoven ons een blik gunnen op de toekomst, dan ziet die er tamelijk gecompliceerd uit. Want de geslaagden van designopleiding tonen een wereld die agressief is, amper te doorgronden en ons overdondert met informatie. De designers in spé proberen – ieder op geheel eigen wijze – ons door dat woud te loodsen. Of ons simpelweg een spiegel voor te houden. Of door één element van die gecompliceerde omgeving te isoleren en daarmee behapbaar te maken.