'Keurmerk nodig voor goedwillende pandjeseigenaren in Eindhoven’

EINDHOVEN - Er moet een keurmerk komen voor goedwillende pandjeseigenaren in woonwijken in Eindhoven. Dat vinden de eigenaar van Diepenbrockstraat 23 en 25 in De Bennekel en de buurt die afspraken hebben gemaakt in een buurtcontract.

De woningen worden onder meer extra geïsoleerd en er worden huisregels afgesproken. Bijvoorbeeld over wie er wel en niet mogen komen wonen. Zo belooft de eigenaar geen stelletjes en gezinnen toe te laten, maar wel alleenstaande expats en gescheiden mensen. Ook komt in het huurcontract te staan dat er geen drugs gebruikt en gedeald mogen worden, hebben buurt en eigenaar Bart Hondebrink afgesproken. De gemeente Eindhoven bekijkt momenteel of idee van een ‘keurmerk goed verhuurderschap’ een plek kan krijgen in de procedures. Een woordvoerder van wethouder Yasin Torunoglu laat weten dat dit ‘een goede gedachtegang’ is.

Hondebrink kocht de twee woningen als belegging. Hij wilde de twaalf kamers, waar arbeidsmigranten in ploegendienst sliepen, vervangen door zes studio's. ,,Dat is ook voor de buurt een verbetering, dus ik ging ervan uit dat dat geen probleem was", vertelt de financieel adviseur. Maar de vergunning die hij kreeg, werd alsnog ingetrokken toen de buurt in opstand kwam en er dreigde een langdurige juridische procedure.

Quote Vorig jaar vonden we alleen al in onze straten al 69 overlast­pan­den. En dus zien wij de wijk weer afglijden. William Maas, Buurtbewoner De Bennekel

,,Voor ons stond de Diepenbrockstraat symbool voor alles wat er mis gaat", vertelt William Maas die met enkele andere bewoners tegen de vergunning in verzet kwam. Formeel zit de wijk 'op slot’: er mogen niet meer vergunningen afgegeven worden voor kamerbewoning en woningsplitsing. Maar er gelden ook veel uitzonderingen. ,,En pandjesbazen hebben nu eenmaal goede advocaten die alle mazen vinden. De gemeente móet vaak kijken of iets te legaliseren is. Vorig jaar vonden we alleen al in onze straten 69 overlastpanden. En dus zien wij de wijk weer afglijden", aldus Maas.

De sjaak

Helaas was Hondebrink ‘de sjaak’, zegt Maas. Al snel kwam mediation in beeld en dat bleek een gouden greep. Want de buurtbewoners bleken niet de monsters die een belegger misschien verwacht en de eigenaar ‘bleek gewoon een mens te zijn’, zoals Maas het uitdrukt. ,,Ik had me ook niet gerealiseerd dat op de Diepenbrockstraat die buurvrouw tussen allemaal kamerverhuurpanden in woont. En dat ze veel geluidsoverlast heeft", aldus Hondebrink.

,,Bart is voor ons veranderd van pandjesbaas in verhuurder. En dat is positief", aldus Maas. ,,Inmiddels heb ik al een paar keer telefoontjes uit de buurt gekregen. Dat een raam open stond bijvoorbeeld. De sociale controle is prima hier", aldus Hondenbrink.

Quote Door de stijgende huren wordt het opkopen van duurdere woningen in Eindhoven ook steeds interessan­ter. Bart Hondebrink, Belegger in woningen De Bennekel

Nu dit akkefietje is geregeld, is het aan de gemeente om de volgende stap te zetten, denken Hondebrink en Maas. ,,Hier kan het niet bij blijven, want voor de buurt is echt de maat vol. In de Obrechtlaan spelen al weer twee nieuwe gevallen. Daar mag niet gewoon een vergunning verleend worden, dat pikt de buurt niet", aldus Maas. Het buurtcontract moet volgens hem opgenomen worden in de beleidsregels die Eindhoven momenteel opstelt voor kamerverhuur en woningsplitsing.