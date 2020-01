Keuzegids MBO: Zes topopleidingen bij Summa Brood en Banket

Cas Pikaar (23) van Doyy is volgens Michelin de sterrenkok van de toekomst

12:52 EINDHOVEN - Sterrenzaken zijn chic en poenerig. Dat imago lijkt Michelin van zich af te willen schudden door jonge chef-koks in de schijnwerpers te zetten. Het talent van de toekomst is wat de gids betreft Cas Pikaar (23), chef bij restaurant Doyy in Eindhoven.