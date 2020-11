‘Kick Out Zwarte Piet en Pegida demonstreren zondag op Stadhuisplein’

Geen Pakjeshuis van JND, maar een ‘dri­ve-in’ bij de studio

19:28 BEST/EINDHOVEN - Vanwege corona staat er dit jaar geen Pakjeshuis van JND op de Markt in Eindhoven. In plaats daarvan houdt het regionale radiostation rond de feestdagen een ‘drive-in-actie’, pal naast de studio in Best.