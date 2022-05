Kies je Sport: dribbelen, drijven en passen bij de hockeyclub

Morris (5) legt uit wat hij aan het doen is tijdens de hockeyclinic bij Hockey Club Eindhoven (HCE). ,,Ik moet nu links en rechts tegen de bal tikken en dan hard slaan.” Vier zondagen in mei kunnen basisschoolleerlingen van vier tot en met twaalf jaar bij de hockeyclub in Eindhoven-Noord terecht om te ervaren wat hockey is.

Al van alles geprobeerd

Zijn zusje Lara (3) staat vanaf de kant te kijken. Ze had heel graag mee willen spelen, maar ze is net te jong. Vader Paul van der Bruggen: ,,Morris heeft al van alles geprobeerd. Volleybal, maar dat vond hij minder leuk. Turnen beviel wel goed. Het leuke van Kies je Sport is dat, ondanks dat er niemand bij ons in de familie hockeyt, je het toch uitprobeert. Het aanbod is zo groot waar je uit kan kiezen.”

,,Het boek waar alle sporten in staan, vinden ze geweldig. Ze zien zoveel leuke mogelijkheden”, vertelt Louis Hausman, vader van Maria (5) en Pablo (7). Pablo heeft zich ingeschreven voor de hockey. Bij het zien van al die kinderen sluit Maria ook meteen aan. ,,Ik vind alles leuk van de hockey”, vertelt ze als ze paar opdrachten achter de rug heeft. Ook zij hebben al andere sporten gedaan zoals korfbal en padel. Hausman: ,,Het is een goede manier om sport te leren kennen.”

Het moet leuk blijven

In de zeventig kinderen hebben zich aangemeld voor het hockeyen. Spelers van het eerste heren- en damesteam begeleiden de jeugd. ,,Dribbelen, drijven en passen, alle basistechnieken komen in speelvorm aan de beurt. Het moet leuk blijven. We willen de kinderen enthousiasmeren”, vertelt trainer Matthijs Hendriks.

Sportaanbieders kunnen zich aanmelden bij Kies je sport. HCE doet voor de derde keer mee. De gemeente Eindhoven wil met dit stimuleringsprogramma de basisschooljeugd op een laagdrempelige manier in contact brengen met sport. Nieuw dit jaar is ‘Kies je Kunst’. De kinderen komen met verschillende vormen van cultuur in Eindhoven in aanraking, zonder direct een lidmaatschap te hoeven afsluiten. Al het sport- en kunstaanbod is gecombineerd in een boekje, waaruit kinderen hun favorieten kunnen selecteren en uitproberen. Deelname is gratis of tegen een bijdrage.

Nieuwe leden werven

,,Wij vragen geen vergoeding voor deelname. HCE wil alle kinderen de mogelijkheid bieden om kennis te maken met hockey. We willen een inclusieve club zijn en bieden prestatie- en breedtehockey. Daarnaast ervaren we dat wij hiermee leden werven en voor contiuniteit zorgen op de lange termijn voor de club”, aldus Robert Luijten, bestuurslid jeugd.

Morris ziet hockeyen inmiddels wel zitten, maar eerst nog de vriendjes- en vriendinnetjesdag op de laatste zondag. Hij mag op deze slotdag een vriendje meenemen voor een groot feest met popcorn, ranja, een springkussen en natuurlijk hockey.

Voor meer info zie: kiesjesportenkunst.nl