Kiesdrempel? ‘Nu niet meer kleine partijen dan vroeger’

Versplintering verzwakt de kwaliteit van de gemeenteraad; 65 procent van de raadsleden uit Zuidoost-Brabant die meededen aan de ED-enquête is het eens met die stelling. Negen raadsleden opperden uit zichzelf de invoering van een (hogere) kiesdrempel. VVD-burgemeester John Jorritsma bepleitte begin vorig jaar hetzelfde - net als VVD-wethouder Jan Hoskam in Den Bosch, en de landelijke partijvoorzitter van de VVD. Jorritsma zag tot zijn schrik dat in maart 2018 liefst 16 partijen meededen aan de Eindhovense raadsverkiezingen. ,,Dus in het uiterste geval - wat God verhoede - krijgen we 16 verschillende partijen in het bestuur. Hoe probeer je nou met 16 partijen een coalitieprogramma op hoofdlijnen te krijgen?”, zei hij toen.