Kijk en vergelijk: deze Eindhovense gebouwen hebben een buitenlandse lookalike

Jonge asielzoe­kers voorlopig voor één jaar in Eindhovens hotel, burgemees­ter overweegt cameratoe­zicht

EINDHOVEN - De opvang van 65 jonge asielzoekers in hotel Glow in het centrum van Eindhoven gaat vooralsnog één jaar duren. De contracten gaan daarvan uit en een eventuele verlenging is alleen mogelijk met toestemming van de gemeente.