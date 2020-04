Kijk mee en stel vragen in livegesprek met KBO Nederland en artsen van het Catharina Ziekenhuis

Ouderen vormen een kwetsbare doelgroep voor het virus, is inmiddels gebleken. Tijdens de livestream is er ruimte om prangende vragen te stellen aan specialisten van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. In samenwerking met het ziekenhuis en ouderenbond KBO Brabant brengt het deze site vrijdagavond om 19.00 uur een live gesprek. Te gast zijn Leo Bisschops (bestuurslid KBO Brabant), Judith Wilmer (Geriatrie Catharina Ziekenhuis) en longarts Pascal Wielders van het Catherina ziekenhuis.

Vragen kunt u stellen via WhatsApp. Het telefoonnummer dat u daarvoor kunt gebruiken is 06 - 13 81 35 42. Heeft u vragen over het virus zelf of over een eventuele ziekenhuisbehandeling versus een thuisbehandeling. Of wilt u gewoon weten in hoeverre u nog op de koffie kan bij de buurvrouw? Stuur ze in en de specialisten van het Catharina Ziekenhuis zullen proberen ze te beantwoorden.