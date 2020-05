Kijkcijferkanon Lego Masters zorgt voor hoge omzetten van speelgoedwinkels in de regio

EINDHOVEN - Komende zaterdagavond is de ontknoping van de tv-wedstrijd Lego Masters. Het programma is behalve een kijkcijferkanon ook goed voor de omzetten van speelgoedwinkels.

Lego Masters is een regelrechte tv-hit op de zaterdagavond. Behalve via RTL4 wordt het programma ook uitgezonden op het Vlaamse VTM. In Nederland kijken gemiddeld zo’n 1,5 miljoen mensen. Daarmee is het al weken op rij het best bekeken programma van de zaterdagavond. In België heeft Lego Masters wekelijks zo’n 850.000 vaste fans.

Volledig scherm De ruimtetaxi die David en Giovanni maakten voor LEGO Masters. © RTL4 In de tv-wedstrijd bouwen duo’s uit Nederland en België elke week de mooiste dingen van Lego. Dat doen ze aan de hand van opdrachten die ze binnen een bepaalde tijd moeten voltooien. Komende zaterdag wordt duidelijk wie van de drie overgebleven duo’s de Lego-bokaal verdient.



De speelgoedzaken in de regio zijn blij met Lego Masters. Al vanaf de eerste uitzending op 11 april, zien zij de vraag naar Lego-producten toenemen. ,,Mede dankzij Lego Masters verkopen we zo’n 40 procent meer Lego”, vertelt bedrijfsleider Maikel van Horrik van de Intertoyswinkel in winkelcentrum Heuvel in Eindhoven. Volgens hem stond er afgelopen weekend geregeld een lange rij voor de kassa. Ook de coronacrisis is debet aan de uitzonderlijke ‘sinterklaasomzetten’: ,,Mensen vervelen zich nu meer en willen iets te doen hebben. De omzetten zijn te vergelijken met die van in het najaar. Dan moet je denken aan 155 procent.”

Omzet verdubbeld

Johan Otjens van ‘t Blokjeshuis uit Eindhoven verkoopt alleen online Lego. Hij ziet dat zijn omzet de afgelopen weken is verdubbeld: ,,Mensen bestellen veel losse blokjes. Dat wijst erop dat ze willen bouwen. Duidelijk het gevolg van Lego Masters.” Ook Otjens’ omzet is te vergelijken met de cijfers in de sinterklaasperiode. Hij startte tien jaar geleden met ‘t Blokjeshuis en is zelf nog steeds groot liefhebber van de blokjes: ,,Het is echt mooi om te zien wat de deelnemers in Lego Masters allemaal kunnen maken met Lego. Best bizar eigenlijk.”

René Schoones, mede-eigenaar van de Jase & Joy-vestigingen in Veldhoven en Eindhoven is eveneens blij met de aandacht voor Lego op tv. ,,Als er ergens reclame voor wordt gemaakt, verkopen we altijd meer.”, vertelt hij.

Ook Madelon de Louw is ervan overtuigd dat het programma zeker zijn doorwerking heeft op de verkoop. Ze heeft samen met haar man Marcel drie Intertoys-zaken, in Mierlo, Venray en Uden. De verkoop loopt volgens haar over het algemeen zó goed dat de levering vanuit de Deense speelgoedfabrikant soms achterblijft. ,,Gelukkig hebben wij geen ‘nee’ hoeven te verkopen”, vertelt De Louw.

Geïnspireerd

Bij Van de Goor Speelgoed in Gemert gaat vooral de klassieke Lego goed. ,,Ik merk dat de kinderen door het tv-programma zijn geïnspireerd en het liefst zelf willen bouwen”, aldus de eigenaresse van de zaak. Hoeveel extra Lego-dozen nu de toonbank passeren vanwege Lego Masters, is volgens haar moeilijk te zeggen. ,,Eigenlijk verkoopt Lego altijd heel goed. Maar het zijn toch wel rare tijden, zeker ook vanwege corona.”