Kiki en Joost niet gematst met loods in Eindhoven; Pizza Geert vist achter ’t net

Tiersma en zijn partner Marleentje Weismann moesten vorig jaar de loods verlaten op last van de gemeente en de kantonrechter. Eindhoven had het gebouw verkocht aan Kiki van Eijk en Joost van Bleiswijk. De afspraak was dat deze twee richting zouden geven aan de ontwikkeling van het gebied. De loods is inmiddels geheel verbouwd.

Sanering

Tiersma had de loods ook willen kopen. Hij had daarvoor een investeerder gevonden in de vorm van Maatschappij voor Duurzaam Bezit Everlast Company uit Eindhoven. Die was bereid meer te betalen voor de loods en had ook de bodemsanering willen bekostigen, zei Tiersma. Hij zegt niet te begrijpen dat de gemeente in zee is gegaan met Kiki en Joost die minder hebben betaald dan zijn investeerder van plan was. Hij beschuldigt de gemeente van vriendjespolitiek. Daar zijn geen aanwijzingen voor, net zomin als dat de verkoop een verkapte subsidie is geweest, vindt de Raad van State.