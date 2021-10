Kiki van Eijk op de bres voor campagne rond zwangerschapsvergiftiging: ‘Ik wist meteen, dit is niet goed’

Dat juist televisiepresentatrice Jinek het eerste exemplaar ontvangt, is niet toevallig; ook zij heeft zwangerschapsvergiftiging gehad. Eerder had Jinek art Chahinda Ghossein-Doha te gast, onderzoekster aan Maastricht UMC+; zij doet onderzoek naar de impact die de vergiftiging heeft op moeder en kind.

Die televisie-uitzending zag Van Eijk en zij besloot spontaan om zich in te zetten voor de stichting Queen of Hearts. Inmiddels is ze lid van het bestuur en maakte voor de landelijke campagne een zeefdruk. Met de opbrengst ervan wordt het onderzoek ondersteund.

Kon amper meer staan

Acht jaar geleden was Van Eijk - partner van vormgever Joost van Bleiswijk - tijdens de laatste weken van de zwangerschap vaak niet lekker. ,,Ik was misselijk, had migraine-achtige aanvallen, had ook veel vocht in mijn benen, kon amper meer staan. Veel vrouwen krijgen ook een heel hoge bloeddruk.”

Tot in de laatste periode van de zwangerschap, toen werd de pijn te erg. ,,Ik wist ook meteen: dit is niet goed.” Na bloedprikken bleek Van Eijk het Hellp-syndroom te hebben. En moest snel bevallen. Even later was Puk er.

Quote Omdat ik zo ziek was, kon ik niet voor mijn kind zorgen. Dat is zwaar Kiki van Eijk

Maar de kersverse moeder had heel veel en heel lang last van restklachten: ,,Na het uitruimen van de vaatwasser was ik helemaal kapot, voelde me heel ziek..” Bijkomend probleem: ,,Omdat ik zo ziek was, kon ik niet voor mijn kind zorgen. Dat is zwaar.”

Niet door de hel

Het doel van Queen of Hearts? Van Eijk: ,,Hopen dat door het wetenschappelijk onderzoek van Chossein-Doha en haar team naar het Hellp-syndroom en zwangerschapsvergiftiging, vrouwen niet door die hel moeten zoals wij dat hebben doorgemaakt en zoals nu nog te vaak het geval is. Tien procent van de vrouwen heeft daar in meer of mindere mate last van, alleen in Nederland zijn dat al 17.000 vrouwen elk jaar. Dat is veel te veel.”

De placenta wordt aangedaan door de ziekte; die werkt vervolgens niet meer optimaal. En medicatie is er niet. Dus als dit speelt, dan moet er zo snel mogelijk worden bevallen, binnen 24 uur. ,,Onderzoek heeft inmiddels duidelijk gemaakt dat je aan het vaatsysteem in de placenta kunt voorspellen of de vrouw problemen krijgt met de bloedvaten. En daar kun je dus eventueel medicatie voor geven”, aldus Van Eijk. Vrouwen die de ziekte hebben doorgemaakt lopen tot acht keer zo groot risico op een hersen- of hartinfarct. Een kwart van de vrouwen heeft concentratie- en geheugenproblemen.

Quote Ik heb echt een paar jaar als een soort bejaarde moeten leven Kiki van Eijk

De ziektes en de impact ervan moeten ook veel meer bekend worden gemaakt, stelt Van Eijk. ,,Ik heb er nog altijd last ervan; zit ongeveer op 75 procent van mijn energie en terug naar honderd procent, dat zit er waarschijnlijk niet in. Toch raar, als je eerst met gemak halve marathons heb gelopen. Ik heb echt een paar jaar als een soort bejaarde moeten leven.”

Placenta op sterk water

Tijdens de Dutch Design Week is in het atelier haar uit drie delen bestaande installatie ‘Fragile’ te zien. Waarin eerst ervaringsdeskundigen verhalen over wat zij hebben doorgemaakt en daarnaast een placenta op sterk water wordt getoond - als bron van het leven, maar tegelijk een bron van de ziekte - om te eindigen met een collage-achtig werk. Van Eijk: ,,Om aan te geven dat er licht aan het einde van de tunnel is.”

Meer info: www.queenofhearts.eu.

Volledig scherm Detail van de zeefdruk van Kiki van Eijk.