Kilometerslange file op A2 bij Eindhoven na ongeval

16:00 HEEZE - De hond die maandagmiddag in een bos bij Heeze is achtergelaten, maakt het naar omstandigheden goed. Dat zegt een woordvoerster van de Dierenbescherming woensdag. “Het hondje had maandag wel last van stress, mede door het warme weer. Maar het heeft daar niks aan overgehouden.”