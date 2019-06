Kind slikt gedroogde boon in op kinderdagverblijf Grasland in Eindhoven

Een tip via de Facebookpagina van deze krant zei dat het om een kind van tweeënhalf gaat dat bijna gestikt is en nu nog steeds is opgenomen op de intensive care in Maastricht. Arts wil daar geen uitspraken over doen. Ook kan hij niks zeggen over de toestand van het kind. ,,Voor zo'n uitspraak kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen, er kan immers ook altijd iets veranderen.”

Hoe het kind zich kon verslikken in de boon, is onderwerp van onderzoek, aldus Arts. ,,Nu ligt de focus op het kind, de ouders en de direct betrokkenen, ook onze medewerkers die erbij waren. Als de situatie wat stabieler is, zullen we met ouders en betrokkenen een evaluatie houden en laten onderzoeken wat er precies is gebeurd. Daar willen we nu niet op speculeren, dat is ook niet in het belang van kind en ouders. Onze aandacht gaat nu naar hen uit.” Ook de vraag of het spelen met zulke kleine, makkelijk in te slikken bonen niet gevaarlijk is, wordt bij het onderzoek betrokken, meldt de woordvoerder.