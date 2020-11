Kind Technologies in Eindhoven groeit na overname Martin Stolze naar 200 mensen

EINDHOVEN - Kind Technologies neemt specialist in intern transport Martin Stolze in het Zuid-Hollandse De Lier over. De Eindhovense bedrijvengroep groeit hierdoor met 57 werknemers naar meer dan 200 mensen.

Met de overname breidt Kind Technologies uit met een internationaal werkend specialistisch bedrijf op het gebied van automatisering van intern transport. Het wil voldoen aan een toenemende vraag naar automatisering binnen de glastuinbouw en voedselverwerkende markt.

Aanwezig in Brainport en Greenport

Volgens topman Alex Kind van Kind Technologies wil zijn bedrijf de groei binnen de glastuinbouw versnellen. „We zien een enorm potentieel in het automatiseren van het handwerk in kassen en verpakkingscentra. Dankzij de overname zijn we nu behalve in de Brainport nu ook aanwezig in de Greenportregio Westland. We willen dé systeemleverancier zijn voor de volledige tuinbouw waardeketen, van telers, kassenbouwers, installatie- en automatiseringsbedrijven.”

Toenemende arbeidskosten, focus op voedselveiligheid en de inzet van data voor het verbeteren van processen zijn volgens Kind de drijfveren voor de groei. Na de overname wil het bedrijf meer doen aan onderzoek en ontwikkeling, services en samenwerking.

Quote Wij hebben jaren geleden al de nodige kennis over het plukken van onder meer komkommers ontwikkeld Richard Vialle, Commercieel directeur Kind Technologies

Volgens commercieel directeur Richard Vialle verwacht Kind Technologies dat binnen drie tot vijf jaar ook de automatisering in de pluk van groenten bij deze keten gevoegd wordt. „Wij hebben jaren geleden al de nodige kennis over het plukken van onder meer komkommers ontwikkeld. Dat hebben we tijdelijk op een lager pitje gezet maar we denken dat op termijn de markt hier rijp voor is.”

Classifiseren, sorteren en verpakken

Kind Technologies is al actief in de automatisering binnen de tuinbouw met het vorig jaar overgenomen bedrijf Koat in Someren en met Crux Agribotics in Eindhoven. Het heeft onder meer een systeem voor het automatisch classificeren, sorteren en verpakken van groenten en fruit. Telers en verpakkingscentra kunnen hun productiviteit hiermee opschalen met minder afhankelijkheid van menselijke arbeid.

Het bedrijf Martin Stolze heeft sinds zijn oprichting in 1991 een compleet productenpakket ontwikkeld. Daaronder transportbanden, potmachines en watergeefstations, welke het bedrijf grotendeels zelf produceert. Oprichter Martin Stolze blijft als adviseur betrokken.

Na deze uitbreiding bestaat Kind Technologies uit meer dan 200 werknemers. De onderdelen blijven voorlopig zelfstandig draaien.