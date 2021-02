Kind thuishouden uit angst voor corona? Leerplicht handhaaft niet

Plan voor bouw 55-60 woningen tussen sporen bij Hofstraat in Eindhoven

19 februari EINDHOVEN - Ongeveer 55 à 60 woningen en appartementen willen Next Development en BurgtBouw bouwen tussen de twee spoorlijnen aan de Hofstraat in Tongelre. Met alle eigenaren is overeenstemming bereikt over aankoop; aan de plannen wordt nog geschaafd met de gemeente Eindhoven.